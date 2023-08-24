الإحصاء: 17٪ زيادة في أعداد الدارسين بالمؤسسات التدريبية في القطاع الحكومي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام 2021/2022 التي تهدف إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص بقصد تطـوير المهــــارات البشـرية واكتساب خبرات إضافية في مختلف التخصصات.

المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص

بلغ إجمالي عدد المؤسسات التي تمارس نشاط التدريب 635 مؤسسة عــام 2021/2022 مقابـــل 590 مؤسسـة عام 2020/2021 وذلك بنسبة زيادة قدرها 7.6%.

تضـم محافظة القــاهـرة العــدد الأكبـر مـن هـــذه الــمـــؤسسات بعــدد 118 مؤسسة بنسبة 18.6% يليها محافظة القليوبية بعدد 44 مؤسسة بنسبة 6.9%.

القطاع الحكومي

بلغ عدد المؤسسات التدريبية التي تتبع القطاع الحكومي (المنهجي / غير المنهجي) نحو 511 مؤسسة عــــام 2021/2022 مـقـابـل 481 مؤســسة عــــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2 ٪

احتلت محافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 107 مؤسسة، بنسبة 20.9 ٪ من إجمالي عدد المؤسسات.

استحوذ تخصص التمريض على العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 199 مؤسسة تدريبية من إجمالي عدد 286 مؤسسة تدريبية في القطاع الحكومي (المنهجي ) بنسبة 69.6٪.

القطاع الخاص

بلـغ إجمالي مراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 124مركزاً منها (6منهجى، 118 غير منهجي) عام 2021/ 2022 مقابل 109 مركزاً منها (4 منهجي ، 105 غير منهجي) عام 2020/2021 بنسبة زيادة 13.8٪.

احتلت محافظة القليوبية المرتبة الأولى بين باقى المحافظات من حيث عدد مراكز التدريب المهنى بإجمالى 14 مركز تدريب بنسبة 11.3 ٪ ، يليها محافظتى القاهرة و أسيوط بعدد 11 مركز تدريب بنسبة 8.9٪ لكلا المحافظتين من إجمالي عدد مراكز التدريب المهني بالجمهورية.

الدارسين بالمؤسسات التدريبية

بلغ عدد الدارسين بـ التعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي 117183 دارس عام 2021/2022، مقابل 100126 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 17٪.

كما بلغ عدد الدارسين بالتعليــم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني بالقطــاع الخـــاص 7003 دارس عــــــام 2021/2022 مقـــابـل 3655 دارس عــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها91.6%.

وانخفض عدد خريجي التــعـليم المنهجي بالقــطاع الحكومي لـ 31178خريج عـــام 2021/2022 مــقــابل 32438 خـــريـج عـــام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪، بينما ارتفع عدد خريجي التــعـليم غير المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطــاع الخـــاص لـ 6800 دارس عــــــام 2021/2022 مقـــابـل 3535 دارس عــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 92.4% .