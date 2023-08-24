الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ندوات وزيارات للتعريف بدور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتأمين الشامل بالإسماعيلية

ندوات وزيارات للتعريف
ندوات وزيارات للتعريف بدور هيئة الاعتماد والرقابة

نظم فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، برئاسة الدكتور يوسف عامر، ندوة للتوعية المجتمعية للعاملين بمركز ومدينة الإسماعيلية، تناولت استعراض منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تهدف إلى توفير الأمان الصحي للمواطنين، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 ،والحق الدستوري والذي يكفل لكافة المواطنين الحصول على حياة صحية سليمة وآمنة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية، وتوعية واعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة واختصاصاتها.

تغطية صحية شاملة

وخلال الندوة، أكد فريق فرع الإسماعيلية أن المنظومة الجديدة تهدف إلى توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين دون تفرقة بحيث يحصل كل مواطن على نفس مستوى الجودة بالخدمة المقدمة له وبأسعار عادلة، وأن الأسرة ككل هي محور اهتمام التأمين الشامل، ومن حق المريض اختيار مقدم الخدمة المناسبة.

كما تناول الفريق شرح اختصاصات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالمنظومة الجديدة والمعنية بإصدار وتطوير وتطبيق معايير الجودة الوطنية والمعتمدة من منظمة الإسكوا الدولية، بما يضمن تقديم خدمات صحية بمستوى جودة عالية بالمنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد من الهيئة، مع مراعاة حقوق وواجبات المرضى وأسرهم أثناء فترة تلقي الخدمة الصحية.

وأوضح فريق GAHAR الإسماعيلية، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تقوم بدور رقابي على المنشآت المعتمدة وذلك لضمان الالتزام بتطبيق المعايير لضمان استدامة جودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى قياس رضا المتعاملين بمستوى الخدمات المقدمة لهم ومعرفة شكواهم للعمل على إيجاد حلول سريعة وعملية لها.

 منظومة التأمين الصحي الشامل

وفي ذات السياق، قام الدكتور يوسف عامر مدير عام فرع الهيئة بالإسماعيلية يرافقه فريق من إدارات (الدعم الفني، والتسجيل والاعتماد، إدارة نظم المعلومات)، بزيارة لأحد المراكز الطبية المتخصصة لحضانات الأطفال، والراغبة في الحصول على الاعتماد وفقاً لمعايير الهيئة استعداداً للانضمام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم التعريف باختصاصات GAHAR والخطوات التي تتخذها المنشأة الصحية، بدءا بالتسجيل والتعرف على جميع أدلة المعايير بالمجان على الموقع الالكتروني للهيئة، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني لمساعدة المنشآت الصحية للتقييم الذاتي، وتدريب العاملين بالمنشأة على تطبيق المعايير.

وأشرف على تنفيذ الندوة، الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور سعيد محمود، مستشار الهيئة لشئون الفروع.

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