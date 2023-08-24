الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف زكى: تنظيم مهرجان "القاهرة للدراما" فى العلمين الجديدة إضافة كبيرة

الدكتور أشرف زكي
الدكتور أشرف زكي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن تنظيم مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة؛ إضافة كبيرة جدًا وتميز للمهرجان.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس: أن مدينة العلمين الجديدة مدينة ساحرة، وسعيد جدًا بهذا العرس الدرامي الفني، حيث نحتفل بمرور 60 عامًا على عمر الدراما المصرية.

ولفت إلى أن الاحتفال بمرور 60 عامًا على الدراما المصرية، حدث مهم جدًا، مضيفًا أن "المهرجان يتضمن فيلمًا للمخرج الكبير جمال عبدالحميد يستعرض من خلاله رحلة في تاريخ الدراما المصرية".

أشرف زكي: مهرجان الدراما يشهد تكريم عدد كبير من نجوم الفن

وتابع أن حفل مهرجان القاهرة للدراما سيشهد تكريم عدد كبير من رواد ورموز ونجوم أثرت وشكلت وجدان المواطن المصري والعربي.

وعن آلية تقييم المسلسلات قال "هذا العام المنافسة ليست للأعمال الرمضانية فقط لكن الأعمال على مدار العام"، مشيرًا: إلى أن "لجنة التحكيم تعمل بتلك الآلية واليوم سنتعرف على النتيجة وهناك أيضًا استفتاء للجمهور سيتم الإعلان عنه اليوم، ونريد الاحتفال بأكبر عد من نجومنا".

ونوه بأن مصر هوليوود الشرق ولها مكانة كبيرة جدًا في العالم العربي كله في الدراما، لافتًا إلى أن لغتنا أصبحت اللغة المحببة في العالم كله من خلال السينما والتليفزيون والدراما.

مهرجان القاهرة للدراما العلمين مدينة العلمين الجديدة مدينة العلمين أشرف زكي نقيب الممثلين اكسترا نيوز

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