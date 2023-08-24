الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية”: اعتقال محتجين حاولوا اقتحام السفارة اليابانية بسول رفضا لتفريغ "فوكوشيما"

اعتقال محتجين حاولوا
اعتقال محتجين حاولوا اقتحام السفارة اليابانية بسول

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، باعتقال نحو 14 محتجا حاولوا اقتحام السفارة اليابانية في كوريا الجنوبية رفضا لعملية تفريغ مياه محطة فوكوشيما دايتشى للطاقة النووية.

وقد أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية عن بدء تصريف مليون طن مياه مشعة معالجة من محطة فوكوشيما في المحيط.

- تصريف أكثر من 31 ألف طن من المياه خلال العام المالي الحالي

وأكدت الشركة في بيانا لها، فجر اليوم، أن المرحلة الأولى من التصريف ستتم على مدار 17 يومًا، وستشمل تصريف 7800 طن من المياه المعالجة المخففة بمياه البحر، فيما تخطط الشركة لتصريف أكثر من 31 ألف طن من المياه خلال العام المالي الحالي، أي حوالي 30 خزانا، بينما قد تستغرق عملية التصريف الكاملة 30 عامًا على الأقل حتى تكتمل.

السفارة اليابانية السفارة اليابانية في كوريا الجنوبية دايتشى للطاقة النووية محطة فوكوشيما مياه مشعة معالجة

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