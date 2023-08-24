تهدد أمن بلادنا.. اليابان تقدم احتجاجا لكوريا الشمالية بشأن إطلاقها صاروخا باليستيا

أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، أن اليابان قدمت احتجاجًا لكوريا الشمالية على خلفية إطلاقها صاروخًا باليستيًا.

وكانت بيونج يانج أعلنت اليوم الخميس عن فشل محاولتها الثانية لإطلاق قمر الصناعي للتجسس، وستقوم بتجربة ثالثة للإطلاق في أكتوبر المقبل.

وقال ماتسونو خلال مؤتمر صحفي له، الأربعاء، إن "أعمال كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ باستمرار، تهدد أمن وسلامة بلادنا والمنطقة والمجتمع الدولي".

وأضاف أن "مثل هذه العمليات، حتى لو كانت لإطلاق القمر الصناعي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ مع التقنيات الباليستية"، حسبما نقلت وكالة نوفوستي الروسية.

وأشار إلى أنه "على الرغم من الطلبات العديدة بعدم إجراء عملية الإطلاق، تمثل هذه العملية مشكلة من ناحية سلامة الملاحة وحياة السكان. وتقدم اليابان احتجاجًا حازمًا لكوريا الشمالية وتدينها بأشد العبارات".

وذكر ماتسونو أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أوعز بجمع المعلومات بشأن إطلاق الصاروخ، مؤكدًا عدم رصد أي أضرار حتى اللحظة.

فشل التجربة

وصباح اليوم الخميس نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن الوكالة الوطنية للبحث والتطوير في بيونج يانج، فشل المحاولة الثانية لإطلاق القمر الصناعي للتجسس، وستقوم بمحاولة ثالثة للإطلاق في أكتوبر.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع اليابانية: "إن أجزاء من الصاروخ الكوري الشمالي سقطت في بحر اليابان، وبحر الصين الشرقي ومناطق أخرى في المحيط الهادئ".

وذكرت الدفاع اليابانية: "أن الأجزاء قد تكون قد سقطت بالقرب من الفلبين"، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن إطلاق صاروخ باليستي بشكل مفترض من جانب كوريا الشمالية، كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مقاطعة أوكيناوا في جنوب اليابان.

لاحقًا، تم الإعلان عن عبور صاروخ كوريا الشمالية فوق أراضي اليابان في اتجاه المحيط الهادئ، وتم إلغاء حالة التأهب الجوي.

وفي مايو الماضي، قالت كوريا الشمالية، إن محاولتها إطلاق صاروخ القمر الصناعي "شوليما-1" لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار فشلت بسبب خلل في المرحلة الثانية من محرك الصاروخ.