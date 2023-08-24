الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التليجراف: اقتصاديون يحذرون من ركود عالمى وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة

ركود عالمى
ركود عالمى

حذر اقتصاديون عالميون من ركود عالمي يلوح في الأفق مع ارتفاع أسعار الفائدة وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة، وفقا لصحيفة التلجراف البريطانية.

وقال التقرير إن الاقتصاد البريطاني يعاني من أكبر تراجع له منذ أكثر من عامين ونصف وسط تراجع "شديد على نحو متزايد" في التصنيع وقلة الأموال لدى الناس لإنفاقها على الخدمات، مما دفع الاقتصاديين إلى التحذير من أن البلاد معرضة لخطر الركود.

وأدى تضاؤل ​​الطلب إلى انكماش قطاع الخدمات في أغسطس، حيث انكمش للمرة الأولى منذ يناير.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في آي إن جي: "يبدو أن الاقتصاد يتحول من حالة من النمو المتواضع للغاية إلى الركود وربما حتى الركود المتواضع".

وفي الوقت نفسه فإن اقتصاد منطقة اليورو في وضع أسوأ، في حين حذر كبار الاقتصاديين من أن الولايات المتحدة تواجه أيضا الركود، وإلى جانب التباطؤ في الصين، فهذا يعني أن هناك خطرًا متزايدًا بحدوث ركود عالمي، مع تلاشي التعافي من كوفيد.

وتواجه منطقة اليورو أيضًا أزمة أعمق، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى أسوأ أداء للقطاع الخاص في منطقة العملة منذ عام 2020، بقيادة ألمانيا.

وقال روري فينيسي - من أكسفورد إيكونوميكس - إن الأرقام الرهيبة ستجبر البنك المركزي الأوروبي على التوقف عن رفع أسعار الفائدة خوفا من الركود، أن أي ركود من هذا القبيل من المرجح أن يكون سطحيًا.

وقال ناثان ثوفت، من شركة مانولايف لإدارة الأصول، إن الركود العالمي أصبح الآن "محتملا للغاية".

وقال: "يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تبدأ أسعار الفائدة المرتفعة في الظهور بالفعل. وعادة ما يكون هذا التأخير في حدود عام إلى 18 شهرًا".

وأضاف: "نحن نقترب من نهاية تلك الفترة حيث ستبدأ في رؤية ذلك أكثر قليلاً، وفي رأيي، سنشهد ركودًا".

اكسفورد المشتريات قطاع الخدمات التصنيع الاقتصاديين

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