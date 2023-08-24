شرم الشيخ تستضيف مؤتمر دولى بحرى بحضور ممثلى 79 دولة

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه اللواء خالد عرفة نائب مدير ميناء العريش، والربان إسلام أبو العطا حسن المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمركز بان عرب للملاحة.

جاء اللقاء للتنسيق نحو عقد المؤتمر الدولي والاجتماع السنوي للهيئات التعليمية والجامعات والأكاديميات المعتمدة لتدريب الضباط والمهندسين البحريين في التحكم الديناميكي للسفن الحديثه، والذي يقام برعاية المعهد البحري البريطاني، وهي هيئة دولية رسمية لاعتماد المراكز التعليمية والعضو الاستشاري الدائم بالمنظمة البحرية الدولية في الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلي الجهات المعتمدة من 79 دولة مشاركة في المؤتمر باستضافة مركز بان عرب للملاحة الإلكترونية والمحاكيات.

ويشار إلى أن مركز بان هو مركز معتمد أول مركز معتمد في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط من المعهد البحري البريطاني وهو الهيئة الدولية الرسمية لاعتماد المراكز التعليمية والعضو الاستشاري الدائم بالمنظمة البحرية الدولية.

ومن المخطط أن يتم مناقشة عدة أمور منها الطاقة المتجددة والمتطلبات الأخيره العاملين على السفن، والتلوث الهوائي وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من السفن وتأثيرها على تغير المناخ.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد استقبل مساء الأربعاء، الدكتور علي عطا رئيس جامعة السويس الجديد، يرافقه الدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة بجامعة السويس، وهنأ المحافظ رئيس الجامعة بمنصبه الجديد، متمنيًا كل النجاح والتوفيق وزيادة أوجه التعاون بين المحافظة وجامعة السويس، مؤكدًا على أهمية دور الجامعة وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة، وكذلك في بناء الشباب المؤهل، للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي.

وأضاف المحافظ أن الجامعة لها دور كبير فى تقديم الدعم والمشاركة خلال الأحداث المهمة التي تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها جنوب سيناء خلال المرحلة الحالية.

وتابع المحافظ خلال اللقاء آخر مستجدات أعمال إنشاء جامعة السويس فرع جنوب سيناء التي يتم إنشاؤها بمدينة أبورديس، كجامعة حكومية تضم 17 كلية يتم إنشاء المرحلة الأولى بها، و تضم 4 كليات هي التربية والتجارة والعلوم والآداب.