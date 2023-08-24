"سى إن إن": الاقتصاد الألمانى يشهد انكماشا عميقا فى النشاط التجارى

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الاقتصاد الألماني يشهد انكماشًا عميقًا في النشاط التجاري ويهدد منطقة اليورو بخطر الركود.

وقال التقرير، عانت ألمانيا من أكبر انخفاض في النشاط التجاري منذ أكثر من ثلاث سنوات هذا الشهر، مما أثار المخاوف من أن أكبر اقتصاد في أوروبا يتراجع مرة أخرى إلى الركود .

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في البلاد، الذي يتتبع النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 44.7 في أغسطس من 48.5 في يوليو، وهذه هي أدنى قراءة منذ مايو 2020، عندما بدأت البلاد في رفع القيود الصارمة المفروضة بسبب الوباء تدريجيًا، وتشير القراءة أقل من 50 إلى الانكماش.

وسلط التقرير الضوء على الانكماش العميق في قطاع التصنيع مع انخفاض الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، وانخفض النشاط في الخدمات للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري: "لقد تبخر أي أمل في أن ينقذ قطاع الخدمات الاقتصاد الألماني، وإن قطاع الخدمات على وشك الانضمام إلى الركود في قطاع التصنيع".

وتضيف هذه الأرقام دليلًا على أن الاقتصاد الألماني يتعثر مرة أخرى بعد أن خرج من الركود الشتوي في الربع الثاني بفارق ضئيل، وكشفت بيانات في وقت سابق من هذا الشهر عن تباطؤ حاد أكثر من المتوقع في الإنتاج الصناعي في يونيو مدفوعًا بالانكماش الحاد في قطاع السيارات الضخم في البلاد.

ويمتد الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها ألمانيا إلى الدول الـ 19 الأخرى التي تستخدم اليورو، مع تعرض المنطقة الأوسع أيضًا لخطر الانزلاق إلى الركود بعد تحقيق النمو في الربع الثاني.

وقال دي لا روبيا: "إن الضغط الهبوطي على اقتصاد منطقة اليورو في أغسطس ينبع بشكل أساسي من قطاع الخدمات الألماني".

ويشهد الاقتصاد الأوروبي نموًا من جديد مع استمرار التضخم في الانخفاض، وأظهر كلا الاستطلاعين ارتفاعًا مثيرًا للقلق في التضخم في الخدمات بسبب ارتفاع الأجور، الأمر الذي قد يجعل البنك المركزي الأوروبي أكثر ترددًا في وقف رفع أسعار الفائدة عندما يجتمع الشهر المقبل.

وقال دي لا روبيا: "بدأ النشاط في الانكماش بينما ارتفعت الأسعار مرة أخرى، بل وتسارعت وتيرتها وعندما لا يمكن ترويض التضخم في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فإن هذه أخبار سيئة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي".

وقال أندرو كينينجهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس، إن اقتصاد منطقة اليورو سيتجه على الأرجح إلى الركود في النصف الثاني من العام، مع احتمال أن تكون ألمانيا الأسوأ أداء.