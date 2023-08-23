يختتم بحفل ويجز.. مد مهرجان العلمين الجديدة إلى 1 سبتمبر

حالة نجاح كبير حققها مهرجان العلمين المقام بمدينة العلمين الجديدة، والذي كان من المقرر أن تختتم فعالياته يوم 26 أغسطس الجاري بحفل كاريوكي إلا أن إدارة المهرجان أعلنت مد فعالياته إلى يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر المقبل، وإقامة حفل فنان الراب ويجز في الختام.

يقدم ويجز خلال الحفل الكثير من الأغاني المختلفة والمميزة التي تبهر محبيه وعشاقه من مختلف دول العالم العربي، ومنها: "البخت، دورك جاي، بعودة يا بلادي، سكرتي، الدنيا ايه"، وغيرها من أغانيه الشهيرة.

أسعار تذاكر حفل ويجز

تبلغ أسعار تذاكر الحفل بداية من 350 و400 جنيه للتذكرة العادية و650 جنيها و700 جنيه للتذكرة الأعلى.

تفاصيل حفل كاريوكي يوم 26 أغسطس

كما من المقرر أن تشارك فرقة كايروكي في إحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة يوم السبت 26 أغسطس الجاري، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي لشركة تذكرتي.