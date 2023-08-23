باحث بالشئون الدولية: الضربات الروسية تؤكد أنه لا يمكن للغرب الاستفادة بالحبوب

قال رضوان قاسم، الكاتب والباحث في الشئون الدولية، إن الغرب ينظر لضرب روسيا لأماكن تخزين الحبوب في أوكرانيا بشكل مخيف.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات الروسية تؤكد أنه لا يمكن للغرب الاستفادة بالحبوب وهم دول غنية على حساب الفقيرة التي لا يسمح بتصدير الحبوب إليها.

وتابع قاسم أن الحل موجود وبيدهم وهو الالتزام بالاتفاقيات والقرارات التي تتخذ عندها، مؤكدا أنه لن يكون هناك مشكلة من قبل روسيا لأن المشكلة كانت في عدم الالتزام بالعقود التي تبرمها على نفسها.

الغرب يريد ضرب الاقتصاد الروسي

وأكد أن الغرب كان يريد أن تبقى الحبوب الروسية في الداخل الروسي لضرب الاقتصاد الروسي، واستيراده من أوكرانيا والتي يدعمون اقتصادها ولكن روسيا لن تسمح بذلك، مشيرًا إلى أن الغرب بدأ يلتف حول قرار منع روسيا لتصدير القمح بقيام أوكرانيا بتصديره عبر نهر الدانوب، وصولا إلى روما، وهو ما ترفضه روسيا.