الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الإسكان يتفقد محطة المحولات الكهربائية وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة برج العرب الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

وزير الإسكان يتفقد محطة المحولات الكهربائية وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة برج العرب الجديدة.

تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمدينة برج العرب الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، لتفقد المشروعات التنموية والخدمية التى تم ويجرى تنفيذها بالمدينة، ومنها، مشروع محطة المحولات الكهربائية، وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق، والجزر الوسطى.


وتفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، محطة المحولات الكهربائية، التى تم تنفيذها بطاقة 370 ميجا ڤولت أمبير، وتخدم الأحياء (السادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بجانب تدعيم المنطقة الصناعية الثالثة والرابعة وامتداد المنطقة الصناعية الرابعة)، ليصبح إجمالي الطاقة الكهربائية المتوفرة بالمدينة، بعد تنفيذ المحطة، 685 ميجا ڤولت أمبير، بزيادة قدرها 120 %.


وخلال تفقده لمشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق، والجزر الوسطى، أكد الوزير ضرورة الاهتمام بأعمال رفع كفاءة الطرق، وتنفيذها على أعلى مستوى، والإسراع بمعدلات التنفيذ، كما وجه باستخدام المياه المعالجة لرى الجزر الوسطى، والمسطحات الخضراء، حيث أوضح رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه من الشهر المقبل سيتم البدء فى رى المسطحات الخضراء بالمياه المعالجة.


كما شدد وزير الإسكان، على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة بمواقع الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" من أجل المحافظة على تلك الوحدات فى أفضل صورة، وتقييم أداء الشركة المسئولة عن أعمال الصيانة والنظافة، وتشديد الرقابة عليها.


وتابع الدكتور عاصم الجزار، موقف تلقى ودراسة طلبات تقنين أراضى واضعى اليد بمدينة برج العرب الجديدة، حيث أوضح رئيس جهاز المدينة، أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة 1023 طلباً (749 زراعى - 274 مبانى)، وتم وجار البت فى الطلبات المقدمة طبقاً للقواعد المعمول بها، فى ضوء القانون رقم 144 لسنة 2017 وحتى 14 /6 /2018.

وزير الإسكان عاصم الجزار برج العرب الجديدة المبادرة الرئاسية المسطحات الخضراء

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