2,9% نسبة صادرات مصر من التجارة الالكترونية لإجمالى تجارة البضائع عام 2021

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، دراسة عــن "تطور التجارة الالكترونية فى مصر خلال الفترة (2011-2021)" ومن أهم مؤشراتها مايلى..

تأتى الصين - هونج كونج فى المرتبة الاولى على مستوى العالم من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 42,5% الى 61,2% خلال الفترة (2011-2021). وايضا تأتى الصين -هونج كونج فى المرتبة الاولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 40,4% الى 57,5% خلال الفترة (2011-2021).



تأتى مصر فى المرتبة الاولى على مستوى الدول العربية من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 0,2% الى 2,9% خلال الفترة (2011-2021). وايضا تأتى مصر فى المرتبة الاولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 3,5% الى 4,8% خلال الفترة (2011-2021).

مؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت

احتلت مصر المركز 109 عالميا و المركز 13 على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

تأتى الامارات والسعودية فى المراتب الاولى على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتل االمراكز 37 و 49على الترتيب على مستوى العالم.

تأتى ليبيا والمغرب فى المراتب الاخيرة قبل مصر على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتلا المراكز 85 و 95 على الترتيب على مستوى العالم.

وبلغ عدد المشتركين في الهاتف الثابت من 11 مليون مشترك بينما بلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول 103,5 مليون مشترك عام 2021، كما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول 63,4 مليون مستخدم ، وبلغ عدد مشتركي USB Modem 2,1 مليون مشترك عام 2021، وبلغ عدد مكاتب البريد الحكومية 4194 مكتب عام 2021