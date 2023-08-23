"حبل ماشية" ينهي حياة طفل شنقا داخل حظيرة مواشى في الدقهلية

عثر أهالي قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على جثمان طفل في العقد الثاني من عمره، مشنوقًا داخل حظيرة مواشي بمنزله، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع طفل بعد التفاف حبل حول رقبته



وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من المستشفى المركزي، بوصول الطفل مصطفى هاني علي البظري، ويبلغ من العمر 13 عامًا، جثة هامدة وبه آثار شنق حول عنقه.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرته أكدوا أنه أثناء لهو الطفل داخل حظيرة المواشي بالمنزل، التف حول عنقه حبل مربوط به أحد الماشية، وجذبته من رقبته ولم يتمكن من الإفلات، ما تسبب في مصرعه.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها،والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وطلب سرعة تحريات ضباط المباحث حول الواقعة وملابساتها،وتقرر تسليم الصغير لذويه لدفنه بعد انتهاء الإجراءات.

كما لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، إثر حريق هائل شب داخل شقة بمدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل جثته لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بنشوب حريق هائل في شقة بمنطقة العاشر بمدينة جمصة، ومصرع شاب.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده للوحدات المجاورة بالعقار.

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية، أن الحريق شب أثناء قيام المتوفى ويدعى أشرف صلاح فوزي الشربيني، ويبلغ من العمر 19 عامًا، مقيمبقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس، بشواء دجاج، واشتعلت به النيران حتى تفحم، فيما أصيب شقيقته.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.