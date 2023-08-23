عاصفة ترابية مفاجئة.. الأتربة تغطى سماء أبوسمبل فى أسوان (صور)

غطت الأتربة سماء مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، نظرًا لعاصفة ترابية شديدة، ما أدى إلى انعدام الرؤية بشكل نسبى علي الطرق.

تقلبات في حالة الطقس

وجرت التقلبات في حالة الطقس بمدينة أبوسمبل بشكل مفاجئ، حيث عمت الغيوم سماء المدينة واختفت أشعة الشمس، وظهر ذلك بوضوح في المناطق الجبلية والمرتفعة، وكان لها تأثير بشكل نسبي على الحركة المرورية بالشوارع والطرق.

وشهدت محافظة أسوان ارتفاعًا ملحوظًا في درجة الحرارة، حيث كان هناك بعض التغيرات فى حالة الطقس فى بعض أنحاء المحافظة، ولكن هناك بعض مراكز المحافظة لم تتعرض لأى تغيرات فى حالة الطقس.

وسجلت محافظة أسوان درجات الحرارة اليوم العظمى 46 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة، الرطوبة 11%، الرياح 18 كم.

بيان هيئة الأرصاد الجوية

جدير بالذكر أن أصدرت الهيئة القومية للأرصاد الجوية بيانًا كشفت فيه عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، حيث أكد خبراء الهيئة أن هناك ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة مع سطوع أشعة الشمس وهدوء في نشاط الرياح وارتفاع نسبة الرطوبة في كافة المحافظات.

وتسجل درجة الحرارة في محافظات القاهرة الكبرى نحو 33 درجة مئوية، في حين تصل درجة الحرارة المحسوسة نحو 36 درجة وتنخفض خلال ساعات الليل المتأخرة وفي ساعات الصباح الباكر بسبب غياب أشعة الشمس وتراجع نسبة الرطوبة.

وأشارت الهيئة إلى أن الأجواء الصيفية المعتدلة مستمرة على معظم محافظات الجمهورية، وأن معظم الكتل الهوائية تؤثر على محافظات شمال البلاد قادمة من البحر الأحمر، وتحمل كميات كبيرة من بخار الماء، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعات طفيفة نهاية الأسبوع الحالي بنحو درجة أو درجتين مئوية مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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