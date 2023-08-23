الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصين: على دول بريكس إيقاف اضطرابات سلاسل الإمداد

بريكس
بريكس

شدد الرئيس الصيني، شي جين بينج، على أهمية العدالة وتعزيز الحوكمة العالمية، مؤكدًا على ضرورة احترام الدول القوانين الدولية وفق الأمم المتحدة.

وقال رئيس الصين، خلال كلمته في أعمال اليوم الثاني لقمة بريكس، اليوم الأربعاء: قمة بريكس تسعى إلى عالم أكثر عدالة وانتظامًا، مشددًا على أنه على دول بريكس إيقاف اضطرابات سلاسل الإمداد.

كما أكد الرئيس الصيني أن بلاده تعمل على تعزيز دور بنك التنمية الجديد، موضحًا أن النمو الاقتصادي ليس حكرًا على دول بعينها.

وذكر أن تعزيز التعاون بين دول بريكس سياسيًا وأمنيًا هو خيارنا، مضيفًا أن "العالم يعاني بسبب الصراعات والأزمات"، فضلًا عن نمط الحرب الباردة .

وتضم المجموعة كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40% من سكان العالم.

الرئيس الصيني الحوكمة العالمية الصين بريكس

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