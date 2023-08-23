أهم المزارات الخاصة بالعائلة المقدسة في المنيا (فيديو)

قال الدكتور إسحاق إبراهيم الباجوشي، عضو لجنة التاريخ القبطي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن دير العذراء في جبل الطير واحد من أهم الأماكن التي تواجدت فيه العائلة المقدسة، والتي تم بناءها عام 473.

وأضاف الباجوشي خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن العائلة المقدسة اتجهت من بيت لحم بفلسطين لتستقر في "دير العذراء" والتي كانت آخر المحطات التي قد التجأت إليها، والدير عُرف بعدة أسماء مرتبطة بالمكان وتاريخه منها دير الكف.

وتابع أن هناك آثار بدير العذراء تتمثل في حفر المعمودية في منتصف بدن العمود بالجهة الجنوبية للصحن، وصور لـ 7 أشخاص منحوتين على الوجهة، ومن داخل الكنيسة لديها عدة زخارف بجانب تحت المعمودية داخل العمود، ومنحوت اللجان في منتصف أرضية الصحن، ثم 3 حوامل أيقونات من الخشب المُطعم، وعدة أيقونات للعذراء وآخر تحمل السيد المسيح وبها المذبح ويوجد بجوار المذبح غرفتان جانبيتان.

وتقع كنيسة السيدة العذراء على قمة جبل الطير بمحافظة المنيا شرق النيل، وتعد من أهم المزارات الخاصة بالعائلة المقدسة حيث سمي الجبل بذلك الاسم نسبة تردد مجموعة كبيرة من الطيور تسمى البوقوس الأبيض، كذلك عرف "بجبل الكهف" و"دير البكرة".

وأنشأت على يد الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين ببناء الكنيسة الأثرية داخل الدير عام 328م، حيث نحتت الكنيسة في الصخر الصلد، وغالبًا ما كانت مدفنًا فرعونيًا أو رومانيًا تحول إلى كنيسة.