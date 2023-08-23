محافظ المنوفية يستجيب لمناشدة شاب يحتاج لتركيب مفصل وصرف إعانة لمواطنة

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بشاب من ناحية كفر أبو محمود بمركز أشمون يعانى من ظروف صحية صعبة ويحتاج إلى تركيب مفصل حوض أيسر، وذلك في استجابة فورية من المحافظ فور مناشدة المواطن عبر منصات التواصل الاجتماعى، ووجه المحافظ بالتنسيق مع إحدى المستشفيات الخاصة والخاضعة لنظام التأمين الصحي لتقديم أوجه الرعاية الصحية وإجراء التدخل الطبى اللازم له، كما قرر صرف مساعدة مالية عاجلة للمواطن تعينه على متطلبات حياته المعيشية مراعاة لظروفه الاجتماعية ومشدداً بالمتابعة المستمرة لحالته الصحية، جاء ذلك خلال لقائه اليومي بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام.

صرف إعانة لمواطنة لديها ولدين من ذوي الهمم

فيما قرر محافظ المنوفية صرف إعانة مالية لمواطنة من ناحية أبو عوالى بأشمون تعانى من ظروف معيشية صعبة ولديها ابن من ذوي الهمم، موجهاً بصرف لحوم ومواد غذائية مراعاة لظروفهم الاجتماعية، ووجه المحافظ لجنة الكوارث بالديوان العام ببحث موقف مواطن من ناحية طه شبرا بقويسنا تعرضت حظيرته لحادث حريق أدى إلى إتلاف محتوياتها وإلحاقه بضرر جسيم بها والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

الموافقة على إدراج رصف طريق لخدمة الأهالي



فيما كلف محافظ المنوفية مدير مديرية التربية والتعليم، باتخاذ اللازم نحو طلب معلمة تلتمس نقلها من مدرسة الشهيد أيمن فوزى بقرية دكما إلى مدرسة المساعى الإعدادية القديمة بنات بشبين الكوم مراعاة لظروفها الأسرية، كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء باتخاذ اللازم نحو طلب أهالى قرية أبو كلس بإدراج طريق بالناحية البحرية بالقرية بخطة الرصف لأهميته ولخدمة الأهالى.



وخلال اللقاء كلف المحافظ مدير مديرية الشباب والرياضة، ببحث واتخاذ اللازم بشأن حالة مواطن من ذوى الهمم يعمل بنظام اليومية والعرض عليه، يأتي هذا في إطار سلسلة اللقاءات اليومية لمحافظ المنوفية بالمواطنين للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.