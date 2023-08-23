الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: العربي القطري يستعد للتقدم بعرض لضم "فيراتي"

ماركو فيراتي
ماركو فيراتي

كشفت تقارير إعلامية، عن وجود اهتمام كبير من جانب إدارة نادي العربي القطري، للتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن نادي العربي القطري سيتقدم بعرض رسمي، للتعاقد مع فيراتي، مشيرًا إلى أن المفاوضات ستدخل مراحلها الحاسمة قريبًا".

وأشار رومانو، إلى النادي القطري سيحاول حسم صفقة فيراتي، قبل غلق باب الانتقالات في دوري نجوم قطر.

وتضم قائمة أجانب النادي العربي القطري كل من الإسباني وسيم كداري «سيمو»، والسوري عمر السومة، والإيسلندي أرون جونارسون، والبرازيلي رافينيا، والسنغالي عبده ديالو، والتونسي يوسف المساكني، والمغربي محمد طابوني.

يذكر أن عقد فيراتي، مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، سينتهي في يونيو من عام 2026.

وخاض النجم الإيطالي – البالغ من العمر 31 عامًا – 416 مباراة، مع باريس سان جيرمان (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 11 هدفًا.

حقيقة مفاوضات أهلي جدة لضم ماركو فيراتي

وكان الصحفي الإيطالي، قد أكد في وقت سابق، عدم وجود مفاوضات من جانب نادي أهلي جدة السعودي، للتعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي، خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي.

وأشار رومانو، إلى أن أهلي جدة لم يجر أي محادثات سواء مع باريس سان جيرمان أو مع ممثلي ماركو فيراتي.

يذكر أن نادي أهلي جدة، قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع كل من البرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز، والسنغالي إدوارد ميندي، والبرازيلي روجر إيبانيز، والفرنسي آلان سان ماكسيمين، والإيفواري فرانك كيسي، والمقدوني إزجان أليوسكي، والتركي ميريح ديماريل.

 

العربي القطري ماركو فيراتي باريس سان جيرمان الفرنسي فابريزيو رومانو أهلي جدة

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