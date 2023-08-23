محافظ أسيوط يتفقد تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بدير درنكة

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، آخر مستجدات أعمال تطوير مشروع تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة والمحطات والمواقع الآثرية التي يمر بها بطريق دير درنكة التابعة لمركز أسيوط والذي يُعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورعاية البابا تاوضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

تأمين احتفالات دير السيدة العذراء بدير درنكة

ووجّه محافظ أسيوط الشكر للضباط والجنود بالتمركزات الأمنية بطريق دير درنكة التابعة لمركز أسيوط على مجهوداتهم الخاصة بتأمين احتفالات دير السيدة العذراء بدير درنكة وصافح ضباط وأفراد الشرطة المتواجدين للشد من أزرهم وطالبهم باليقظة الدائمة والتفاني في العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار خاصة وأنهم يقدمون كل غالي ونفيس في سبيل حماية الوطن وسلامة أراضيه.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود رجال الشرطة في ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الهدوء والاستقرار الذي تنعم به البلاد والتصدي للخارجين عن القانون بكل حسم، مؤكدًا أننا جميعًا قيادة وجيش وشرطة في خدمة الوطن، داعيًا المولى العليّ القدير أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وقيادتها السياسية، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الرخاء والتقدم.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه قد وجّه كل القيادات التنفيذية بالتنسيق مع القيادات الأمنية وقيادات الكنيسة والدير لاستقبال الاحتفال هذا العام وتذليل كل العقبات أمام المواطنين والتنسيق مع إدارة المرور لوضع خطة مرورية لمنع التكدس والزحام المروري لتسهيل الحركة المرورية ووصول الزوار إلى الدير، فضلًا عن وضع الكوردونات والحواجز الحديدية وتغيير بعض المسارات والضخ بكفاءات من رجال الشرطة في محيط الدير والطرق المؤدية إليه.

تنسيق مستمر

وأوضح إلى إنه تم التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي للدفع بسيارات المياه لسد احتياجات الزوار والمترددين على الدير والتنسيق مع التنشيط السياحي وإدارة السياحة لاستقبال الوفود المشاركة في الليلة الختامية وتوزيع مطويات وCD لشرح الأماكن السياحية التي تتمتع بها المحافظة فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف بتوفير سيارات الإسعاف والنقاط الطبية بمقر محيط الدير خلال الاحتفال بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضي المصرية وختام احتفال الدير السنوي بصيام العذراء والتي يحتفل بها أقباط مصر كل عام في الفترة من 7 أغسطس وحتى 21 أغسطس.

وأشاد بمدى قوة نسيج الشعب المصرى وتلاحمه خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أعلن دعمه الكامل لاستكمال تطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة والتي حظيت محافظة أسيوط بمحطتين منها دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة ودير المحرق بالقوصية.

IMG-20230823-WA0019

IMG-20230823-WA0018

IMG-20230823-WA0015

IMG-20230823-WA0014

IMG-20230823-WA0013

IMG-20230823-WA0011

IMG-20230823-WA0010

IMG-20230823-WA0008

IMG-20230823-WA0009

IMG-20230823-WA0017

IMG-20230823-WA0007

IMG-20230823-WA0005

IMG-20230823-WA0006