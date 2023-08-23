الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواهب حى الأسمرات.. "مروة": سعاد حسنى مثلى الأعلى ونفسى أكون سندريلا

الطالبة مروة
الطالبة مروة

مروة عبد العزيز طالبة في الصف السادس الابتدائي من حى الأسمرات في القاهرة أبدعت خلال ورش «مشروع أهل مصر» المقيم حاليا في محافظة جنوب سيناء برعاية وزارة الثقافة.

تقول مروة إنهم يعملون خلال مشروع أهل مصر على مسرحية عودة إيزيس، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تشارك في هذا المشروع واختارت المسرح المدرسي لأنها تحبه منذ الصغر والتمثيل هو موهبتها الوحيدة.

تضيف الطالبة خلال تصريحاتها لـ"الدستور": أحلم بأن أكون مثل الفنانة الراحلة سعاد حسني وهي مثلي الأعلى في التمثيل قائلة: "نفسي أكون سندريلا زماني وجيلي زيها".

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رئيس هيئة قصور الثقافة يكشف تفاصيل مشروع دمج "أهل مصر" (فيديو)

وأضافت أنها تعشق مسرح المدرسة وتشارك فيه كل عام دراسي وقد قامت بالمشاركة في مسرحيات مدرسية من قبل مثل مسرحية بنكمل بعض وعم بيكا.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

 وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفا عاما، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.

وسبق وتألق أطفال المحافظات الحدودية في ورشة الرسم وذلك خلال أسبوع «مشروع أهل مصر» المقام حاليا في جنوب سيناء برعاية وزارة الثقافة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلان الذي الدراسات والبحوث الهيئة العامة لقصور الثقاف الثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة ب الهيئة العامة لقصور الثق حي الاسمرات

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