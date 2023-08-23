الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

7 آلاف فرصة عمل.. "حياة كريمة" تنظم ملتقى توظيفي لشباب القليوبية

ملتقي التوظيف بمحافظة
ملتقي التوظيف بمحافظة القليوبية

دعمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عدد كبير من الشباب من خلال الملتقى التوظيفي في مدينة بنها، وذلك في سبيل تنمية الإنسان وبنائه وتوفير مصادر دخل خاصة لشباب القرى الأكثر احتياجًا في الريف المصري، بمشاركة عدد كبير من الشركات المشاركة بالملتقى ما يقرب من 55 شركة، حيث وفرّوا 7000 فرصة وظيفية متنوعة ما بين وظائف الخريجين من حملة المؤهلات العليا، والمؤهلات المتوسطة، وبدون مؤهلات للقضاء على البطالة في محافظة القليوبية بدعم من الدولة المصرية.

توفير فرص عمل للشباب

وقال علاء جودة، أحد شباب محافظة القليوبية: "كانت هذه المرة الأولى التي أشارك بها في الملتقيات التوظيفية ولا أتوقع هذا النجاح وكم الوظائف التي وفرتها مبادرة "حياة كريمة" لتحقيق أهداف ودعم شباب المحافظة وتوفير فرص عمل جادة لهم، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى دائمًا لتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية مع دعم كامل من المبادرة الرئاسية".

وأضاف أحمد جمال، ٢٢عامًا، أحد الشباب: "بعد تخرجيّ من الجامعة هذا العام لم أتوقع أن أحصل على وظيفة بتلك السهولة قدمت أمس في الملتقى التوظيفي بمحافظة القليوبية بمساعدة الشباب المتطوعين في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) للحصول على الوظيفة المناسبة مع تخرجي من كلية التجارة وتعلمت من خلال الندوة التدريبية التي قدمها الملتقى عدة ضوابط تساعدني في العمل بشكل مناسب".

دعم الدولة للقضاء على البطالة

وأكد متولي أحد الشباب: "القائمون على المبادرة الرئاسية بذلوا قصارى جهدهم للارتقاء بمهارات الشباب خلال الملتقي التوظيفي، ودعم كبير من الدولة للقضاء على البطالة والحصول على وظيفة تناسب أي فئة من الشباب سواء خريجين للجامعات أو المؤهلات المتوسطة وأيضًا بدون مؤهل، مع مد الشباب بالفكر والثقافة للمساعدة في العمل بعدد من الدورات التدريبية الخاصة بمهارات الحاسب الآلي والمحاسبة وغيرهما، بما يتوافق مع رغبات ومؤهلات كل منا، مع توفير فرص عمل لآلاف الشباب في محافظة القليوبية".

وشاركت مؤسسة "حياة كريمة" في الملتقي التوظيفي بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة  التربية والتعليم وعدد كبير من الشركات والقطاع الخاص وبمشاركة متطوعي التحالف الوطني للقضاء على البطالة.

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7 آلاف الملتقى التوظيفي بمحافظة القليوبية حياة كريمه مبادرة حياة كريمة البطالة

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