الأقمار الصناعية: تكشف تفاصيل درجات حرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار نهارًا على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 31 درجة مئوية، وجنوب سيناء 40 درجة مئوية، وشمال الصعيد 37 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 44 درجة مئوية.



ويشهد، اليوم الأربعاء، طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق، مما يساعد على تلطيف الأجواء يكون مثيرًا للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.



ويتوقع أن يشهد اليوم اضطرابًا فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3 أمتار.



درجات الحرارة



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة،

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة،

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة،

سوهاج العظمى 40 درجة، والصغرى 26 درجة،

قنا العظمى 43 درجة، والصغرى 27 درجة،

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 28 درجة.

