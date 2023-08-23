الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفريق أسامة ربيع: تعاملنا بشكل فورى مع أعطال ناقلتين خلال عبورهما القناة

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتان خلال عبورهما القناة ضمن قافلة الشمال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.  
 
وأوضح رئيس الهيئة أن احتكاكًا بسيطًا حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" وناقلة البترول التي تليها "BURRI" خلال التوقف المفاجئ للناقلة "BW LESMES" بالمجرى الملاحي في الكيلومتر 144 ترقيم قناة، بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.

وأكد الفريق ربيع أن قاطرات الهيئة نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ بسحب الناقلة "BURRI" ورباطها بالتوازي مع أعمال توصيل أسلاك أربع قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة "BW LESMES" وبدء قطرها من خلال قاطرة الإنقاذ "عزت عادل" بقوة شد  160 طنًا، والقاطرات "مصاحب 2" و"سويس 1" و"سويس 2" ، مشيرًا في هذا الصدد إلى انتهاء أعمال قطر الناقلة "BW LESMES" خارج المجرى الملاحي للقناة.

عطل مفاجئ

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود أي تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أى حوادث تلوث بمحيط الناقلتين، إلا أن طاقم الناقلة "BURRI" أفاد بحدوث عطل مفاجئ في التوجيه، بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين إصلاح العطل، حيث تم الدفع بالقاطرتين مصر الجديدة ومصاحب 3 لقطرها.

ويبلغ طول الناقلة BW LESMES التي ترفع علم سنغافورة 295 مترًا، وعرضها 46 مترًا وحمولتها 121 ألف طن، فيما يصل طول الناقلة BURRI لحوالي 250 مترًا، وعرضها 44 مترًا، وحمولتها 67 ألف طن.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات، حيث من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة BURRI إلى خارج المجرى الملاحي.

واختتم الفريق ربيع تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

قناة السويس الفريق أسامة ربيع الملاحة

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