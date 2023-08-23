الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يبحث سبل التعاون مع ممثل 3 جامعات يابانية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم الأربعاء، وفدًا مرموقًا يضم البروفيسور كاواهارا، ممثل جامعة كيوشو وجامعة نجازاكي وجامعة كوماموتو في اليابان، بالإضافة إلى الدكتور تامر نصر، مدير مكتب جامعة كيوشو في القاهرة، وذلك لبحث السبل والآليات التي من شأنها الإسهام في تعزيز التعاون المشترك.


وقدم رئيس جامعة حلوان، في كلمة ألقاها، نظرة شاملة حول الجامعة، مسلطًا الضوء على الإنجازات البارزة والتطورات الأكاديمية التي حققتها الجامعة، كما أكد أهمية التبادل الثقافي والأكاديمي بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك.


وخلال اللقاء، تم مناقشة آفاق التعاون بين جامعة حلوان والجامعات اليابانية في مجال الصيدلة؛ حيث تركزت هذه المناقشات على خطط الجامعات اليابانية لإطلاق مشروع بحثي ضخم بالتعاون مع كلية الصيدلة في جامعة حلوان، يرتكز على مجال العلاج بالطب البديل. 


وجرى أيضًا التطرق إلى توسيع التعاون في المجال الطبي، مثل تعزيز قدرات الجراحات الروبوتية، فضلاً عن التبادل والتعاون ونقل التكنولوجيا اليابانية إلى المجمع الطبي المخطط إقامته داخل حرم جامعة حلوان.


حضر اللقاء  الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة، الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.
 

 جامعة حلوان

جامعة حلوان تعتبر إحدى الجامعات الحكومية المصرية تعمل على تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية، تحكمها المعايير المحلية والعالمية؛ لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة والإبداع، وتلبية حاجات المجتمع، والإسهام في تطوره ورفاهيته.


تقديم برامج رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتنمية قدراتهم التعليمية والبحثية؛ حتى ينعكس ذلك إيجابياً على كل من الطالب والبيئة المحلية و القومية.


كما تعمل أيضا على الارتقاء بالبحث العلمى بالجامعة وتحقيق التعليم المستمر، وزيادة التعاون مع المؤسسات التعليمية العالمية وتحقيق التعليم المشاركه الفعالة فى خدمة المجتمع، وبناء ثقافته وتنمية بيئته، ودفع قطاعات الإنتاج فيه؛ للمنافسة المحلية والإقليمية والعالمية.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان القاهرة حلوان الجامعات اليابانية

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