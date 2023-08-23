"تعليم مطروح": تدشين مبادرة "مجموعات التقوية الدراسية" مجانا للمرحلة الإعدادية

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، منذ قليل، عن تدشين مبادرة تفعيل مجموعات التقوية الدراسية مجانا في جميع المواد الدراسية بالمدارس الإعدادية في كافة الإدارات التعليمية مع بداية شهر سبتمبر المقبل وحتى انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك تحت إشراف إدارة التعليم الإعدادي والأقسام التابعة بالإدارات.

_ تستهدف رفع مستوى طلاب المرحلة الإعدادية

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن المبادرة التربوية تستهدف رفع مستوى الطلاب الضعاف الملتحقين بالصف الأول الإعدادي لضمان تهيئتهم بالشكل المناسب للانخراط بالمرحلة الدراسية ومناهجها المتعددة كذلك رفع مستوى الطلاب محدودي المستوى بالصفين الثاني والثالث الإعدادي.

_ الحد من ظاهرة التسرب التعليمي

وأشار وكيل تعليم مطروح، إلى أن المبادرة تأتي في إطار جهود تعليم مطروح للارتقاء بالمنظومة التربوية وتنفيذاً لمبادرة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح “اتعلم.. اتحصن” للحد من ظاهرة التسرب التعليمي وإيجاد حلول خارج الصندوق من الواقع العملي لجذب الطلاب للمدارس وعودتها للريادة مرة أخرى كذلك للمساهمة الإيجابية في التخفيف عن كاهل أولياء الأمور ورفع مستوى الطلاب ضعاف المستوى.

وفي سياق آخر كان عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، تفقد فعاليات المعسكر التدريبي الذي ينظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة لطلبة وطالبات المدارس بمقر مدرسة مطروح الرسمية لغات والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية لمبادرة تمكين الطفل المصري التى ينفذها المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومجلس القبائل والعائلات المصرية ومنظمة أشوكا الوطن العربي ومنظمة يونيسيف وذلك في ضوء مبادرة "وطن واحد" والتي يتم تنفيذها بكافة المحافظات.

وتابع وكيل تعليم مطروح ومسئولي المجلس القومي، فعاليات المعسكر بمشاركة 100 طالب وطالبة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية يمثلون مدارس (الشربتلي الرسمية لغات وباحثة البادية الابتدائية وزاهر جلال ع بنات ومطروح الرسمية لغات وعادل الصفتى الابتدائي) كذلك يشارك 30 معلما وأخصائيا اجتماعيا وبعض مدراء المدارس.