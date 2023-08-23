رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": خيرت الشاطر قاد الإخوان للهلاك لأنه "صدامى"

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ الإخوان اختارت العنف، لأن الله سبحانه وتعالى لم يمنحهم نعمة الذكاء السياسي، ولم يتلقوا رسالة 30 يونيو بشكل صحيح ولم يستجيبوا لها، بل سفهوا كل المصريين الذين نزلوا في الشوارع في ثورة 30 يونيو.

وأضاف “سيد”، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز فى برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لو قلنا بعض من خرجوا مسيس، وبعضهم له أهداف، ومنهم جيش وشرطة، لكن ملايين خرجت للشوارع لا يمكن تسفيههم بهذا الشكل".

خيرت الشاطر شخص عنيف ولم يبتسم يوما

وأشار إلى أنه كان من الطبيعي أن تنتهي الجماعة على يد خيرت الشاطر، لأنه شخص عنيف بطبعه وشكله، ولم يمنحه الله بسطة في العقل كما في بسطة الجسم، لم يتمتع بنعمة الحوار والنقاش، وكان صداميا، ولديه أنانية سياسية، وإمبراطورية البيزنس التي بناها استخدمها في طريقة الدعوة وتشكيل التنظيم، واختيار معاركه".

وأردف: "كل هذه العوامل شكلت شخصية لا يمكن أن تقود حزبا أو تنظيما إلا للهلاك، فقد تقدم بالجماعة ولكن على طريق مغلق".

وتابع: "جزء كبير من القضايا التي أتهم فيها خيرت الشاطر وحُبس فيها كان من الممكن أن يتجاوزها، أو يلتف عليها بأساليب كثيرة، فقد منحه نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ومنح غيره مساحة حرية حتى إن الجماعة كان لها 88 عضوا في مجلس الشعب، وكان من الممكن أن يستفيد من ذلك المناخ، ليتمتع بالمرونة السياسية وتقوية التنظيم والحزب، لكن هذا لم يتم، وأخذتهم العزة بالإثم في عام 2011، وزادها أنه كان يريد ترشيح نفسه للرئاسة، ولم يشاهد مبتسمًا، وجهه غليظ، يؤدي للصدام، وفي النهاية وصل إلى مسار مغلق ضد المجتمع".

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.