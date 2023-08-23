الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت سيد أحمد: مصر كانت عمود الخيمة لبناء شرق أوسط أمريكى إسرائيلى بلحية

رفعت سيد أحمد
رفعت سيد أحمد

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد، المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية، إن مصر كانت عمود الخيمة لبناء شرق أوسط أمريكي إسرائيلي جديد بلحية، وكانت الوسيلة هي الإخوان بفروعها الإقليمية في سوريا والعراق وتونس وبلاد المغرب العربي وليبيا. 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، فى برنامج "الشاهد" المذاع على قناة “إكسترا نيوز”: كان من الصعب القضاء على هذا المشروع الذي كان سيشهد صهينة المجتمعات العربية بشكل أقوى وأشرس، ولن تستطيع ترد عليها لأنهم يكفرون المختلف مع هذه الجماعة، كان يُنقل إلى خانة الحلال والحرام وليس لخانة الصواب والخطأ في السياسة".

وأردف: "جاءت ثورة 30 يونيو وهدمت هذا المشروع، ونتيجة انهيار المشروع والصدمة عادوا لاستخدام العنف، لأن هذه الجماعة لم تختلف في السياسة أبدا، بل كان العنف هو طريقها للاختلاف، اعتصاما رابعة والنهضة كانا شكلًا من أشكال العنف وتعطيل مرافق الوطن بالكامل".

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

رفعت سيد أحمد محمد الباز الشاهد ثورة 30 يونيو

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