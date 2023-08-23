رفعت سيد أحمد لـ "الشاهد": الإرهاب واستخدام الإشاعات سمة أصيلة لدى الإخوان

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن الإرهاب الفكري والمعنوي لدى جماعة الإخوان يعتبر سمة أساسية في أغلب تشكيلات الإخوان والتنظيمات المتفرعة والمتقاطعة معها.

وأضاف رفعت سيد أحمد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن استخدام جماعة الإخوان للإشاعة دون تقوى هي سمة متأصلة فيهم، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يكون السياسي أو المثقف بشكلِ عام يمتلك احترام للآخر وخصوصيات الآخرين.. فما بالك بالمثقف السياسي الإسلامي، حيث من المفترض أن يكون الوازع أشد.

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور .