مقاتلات روسية تعترض طائرتى استطلاع فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن مقاتلتين روسيتين منعتا طائرتين مسيرتين رُصدتا فوق البحر الأسود من تنفيذ مهام استطلاع قرب شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان: "في 22 أغسطس رصدت وحدة مراقبة الأجواء التابعة لقوات الفضاء الروسية مسيرتين جويتين غير مأهولتين من طرازي "إم كيو-9 ريبر" و"تي بي بيرقدار"، فوق البحر الأسود، حاولتا تنفيذ عمليات استطلاع جوي في منطقة شبه جزيرة القرم".

وأضافت الوزارة: "حلقت مقاتلتان روسيتان تابعتان لقوات الدفاع الجوي، من أجل منع أي انتهاك محتمل لحدود روسيا ومنع المسيرتين الجويتين من إجراء استطلاع لاسلكي فني".

وتابعت وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للإجراءات المتخذة، قامت الطائرات المسيرة بتغيير اتجاه طيرانها وغادرتا المنطقة التي كانتا تجريان الاستطلاع الجوي فيها".

صواريخ كاليبر كروز

وتحتفظ روسيا بخمس سفن حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك سفينة حربية مسلحة بحوالي 4 صواريخ "كاليبر كروز"، حسبما أكدت قيادة القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، أمس الأول الأحد.

وكشفت الدفاع الأوكرانية عن وجود 8 سفن حربية روسية أخرى، من بينها اثنتان مسلحتان بما يصل إلى 24 صاروخ كروز من طراز "كاليبر".