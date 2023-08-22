رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": 30 يونيو كانت انتصارا للإسلام الحقيقي

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد، المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية، إن الشعب خرج في 30 يونيو ضد تاريخ الإخوان من 1928، ضد تاريخ الإقصاء، والتكفير، والتجهيل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز فى برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن 30 يونيو كانت انتصارا للإسلام الحقيقي، والفكر الحقيقي، والحرية الحقيقية.

ولفت رفعت أحمد إلى أن الإخوان يستغلون الآثار الاقتصادية، لتقديم المظلومية مرة أخرى، وهو جهل وتشويه للحقيقة.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.