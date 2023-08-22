رفعت سيد أحمد: قطاع كبير من المثقفين تخاذلوا أمام فكر الجماعات الإرهابية

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد، المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية، إن قطاعا كبيرا من المثقفين تخازلوا أمام فكر الجماعات الإرهابية، فقطاع منهم آثر السلامة، لأنه يعلم أن الثمن ممارسة عنف ضده، كما حدث مع فرج فودة ونجيب محفوظ، وفريق آخر انتهازي كان يغازل تلك التيارات، رغم أنه ليس منهم لا تاريخًا ولا كتابات، ولا رؤى.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز فى برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الفريق الانتهازي من المثقفين ظهر خلال فترة صعود الإخوان، فرأينا صحفا تؤجر بشكل كامل، ومغازلة غير مهضومة بالنسبة للمؤرخين الذين يدركون جيدًا الخلافات بين ذلك الفريق الانتهازي والإخوان.

ولفت إلى فريق ثالث من المثقفين، يعاني من قصور لا يقرأ ولا يتابع، سواء من سياسيين أو مثقفين، تشغله فقط اللحظة الراهنة، لكن لا يقرأ التاريخ.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.