لأول مره بجامعة الوادى الجديد.. ورشة عمل عن تحديات وحلول ندرة المياه العالمية

نفذت جامعة الوادي الجديد، مساء اليوم، ورشة عمل حول تحديات وحلول ندرة المياه العالمية، برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي، وباشراف وحضور الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة، وعدد من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالمياه بالوادي الجديد، بمشاركة جامعات الوادي الجديد بمصر، وجامعه لانزو بالصين، وجامعة صوفيا اليابانية، والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم باليابان.



فريق ورشة العمل بجامعة الوادى الجديد

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس قسم الأراضي بكلية الزراعة ، ومقرر الورشة، إن الورشة تناولت الأمن المائي والتحديات التي تواجهه العالم من ندرة الموارد المائية، وقد زادت هذه الندرة نتيجة عوامل عديدة، منها الزيادة المضطردة في أعداد السكان والتغيرات المناخية والصراعات والأوبئة والاحتلال ونمو الاقتصادات مما يتسبب التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.

وخلصت الورشة إلى بعض التوصيات الهامة التي يجب الالتزام بها لمجابهة ندرة المياه وتداعياتها من خلال تحديث نظم الري، والتي تمثل المستنزف الأكبر للموارد المائية، وتطبيق تكنولوجيات المعالجة الحديثة والصديقة للبيئة لإعادة استخدام مياه الصرف مرة أخرى، وزيادة الوعي البيئي بالحفاظ على الموارد المائية وعدم تلويثها وتصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية مع دول الجوار، ومحاولة دراسة إمكانية تطبيق تقنيات استخدام المياه المالحة من البحار بعد معالجتها في الأغراض المختلفة.

فريق ورشة العمل بجامعة الوادى الجديد

وفي سياق آخر، شاركت جامعة الوادي الجديد، بوفد طلابي في البرنامج التدريبي بعنوان "الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعافى بالجامعات المصرية".

وقال الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى إعداد وبناء جيل واعي من الشباب وتوجيههم نحو الحقائق الدقيقة لطرق ومواجهة الإدمان بكافة صوره، مضيفًا أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بضرورة توعية الشباب بمخاطر وطرق الإدمان.