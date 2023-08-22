ضياء رشوان: الرئيس السيسي عودنا على الاستجابة لمقترحاتنا وتوصياتنا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه كان مدعوًا في إفطار الأسرة المصرية مع مئات من الناس، لافتاً إلى أنه لم يكن في ذهن أحد منهم بطرح شيء ما، معقبًا: "عندما نظرت إلى الموائد وعلى مائدتي شخصيًا وجدت وجوها بارزة من المعارضة المصرية، وكان من بينهم معارضا خارج مصر، وأيقنت وقتها أن شيئا ما يحدث".

وأضاف رشوان خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه لم يكن يعلم شيئا عن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد جلسات الحوار الوطني، لافتاً إلى أنه تأكد من جدية هذه الدعوة.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي مباشرة في 26 أبريل وفي نفس مكان احتفال الإفطار عُقد أول اجتماع يتعلق بالحوار الوطني لمدة 3 ساعات بين أطراف متعددة، أي أن أول اجتماع جرى عقده قبل أن نغادر القاعة، وكان على مستوى محترم جدا من الصراحة والوضوح.

وأكد أن المشاركين في الحوار الوطني تعودوا على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصياتهم ومقترحاتهم بمجرد رفعها له مباشرة، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية هو صاحب الدعوة والمبادرة إلى عقد الحوار.