الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. المصري يتعاقد مع كاجالي درمه وغنام محمد

كاجالي درمه
كاجالي درمه

نجح مجلس ادارة النادي المصري، برئاسة كامل أبوعلي في التعاقد مع كاجالي درمه مهاجم منتخب جامبيا للشباب ونادى كيب تاون الجنوب افريقي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وبنية الشراء، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية.

و حرص مسؤولي المصري على توقيع عقد ثلاثي مع مسؤولي كيب تاون الجنوب افريقي لإستعارة مهاجم منتخب جامبيا للشباب الذي يبلغ من العمر 19 عامًا وسيتم قيده تحت السن كما يوجد بند بالتعاقد لتفعيل نية الشراء بين الناديين واللاعب.

من ناحية أخرى، واصل مجلس المصري تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد وذلك بالتوصل لاتفاق نهائي لضم اللاعب غنام محمد لاعب فريق فيوتشر بناء على طلب علي ماهر المدير الفني لفريق المصري.

المصرى النادي المصرى كامل ابو علي كاجالي درمه جامبيا كيب تاون

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