الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرفة الجيزة التجارية توقع برتكول تعاون مع مصراته لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية

أسامة الشاهد، رئيس
أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية

وقعت الغرفة التجارية بالجيزه اليوم برتكول تعاون مع غرفة مصراته للتجارة والصناعة والزراعة مشترك  بعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم .


وقال أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أنه تم الإتفاق علي عمل معرض دائم للمنتجات المصرية في مصراته بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة .

وأضاف الشاهد، في تصريحات خاصة لجريدة الدستور، أنه سيتم تشكيل وفد من الغرفة التجارية لزيارة مصراته وإتمام المعرض الدائم ودراسة السوق واحتياجاته من السلع بشكل عام مشيراً إلى أن تلك الزيارة ستكون بشكل عاجل فور انتهاء الغرفة من معرض أهلا مدارس .

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن هناك فرص واعده للاستثمار في مصراته خلال الفترة المقبلة كما أن هناك استعداد من قبل المستثمرين لتعزيز التعاون مع الجانب المصري.

وأكد علي ضرورة تكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية السعي لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة اعمار الشقيقة ليبيا، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين غير مقبول ومن الممكن أن يشهد مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة خاصة أن هناك فرص كثيرة لزيادة التعاون المشترك.


في نفس السياق، أكد أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن الغرفة تسعي في الدورة الجديدة لاحداث تغيرات جذرية علي  مستوي الدورة الجديدة ووضع إستراتيجية للغرفة لمساهمتها في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الخارجية وفقا لتوجيهات الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق حلم المئة مليار دولار صادرات .

وأكد جابر، عضو غرفة الجيزة،  في تصريحات خاصة للدستور أن مصر لديها فرص استثمارية واعده في ليبيا وتحديداً مصراته وسوف تقوم الغرفة خلال الفترة المقبلة بعدة أنشطة تستهدف  دعم التجار وضبط الأسواق .

احتياجات أسامة الشاهد استثمارات إقامة معرض الاستثمارات

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