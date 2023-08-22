ضبط لحوم ومواد غذائية فاسدة فى حملات تموينية بالإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملة تموينية اليوم الثلاثاء؛ للرقابة على المخابز البلدية ولإحكام الرقابة على الأسواق والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز البلدية لتجميعه كمية تقدر بـ١٠ شكائر دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح منها، وخلال الحملة تم ضبط ٦١٢ كيلوجرامًا من مصنعات اللحوم "لانشون" فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي ويظهر عليه تليف وسوائل انفصالية.

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد المحال التجارية وبه حوالي ٣٠٠ قطعة من الحلوى والمقرمشات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وجرى تحريرعدد ٢ محضر تمويني لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد ٢ محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن.



وخصصت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، ورقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، ورقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.