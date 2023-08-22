بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة القطري يفشل في التأهل لمجموعات دوري أبطال آسيا

فشل فريق الوكرة القطري، الذي يلعب لصفوفه المحترف المصري حمدي فتحي، في التأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بالهزيمة أمام ضيفهم نافباخور نامانجان الأوزبكي بهدف دون مقابل، في الدور التمهيدي المؤهل.

التعادل السلبي استمر بين الفريقين، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية، حتى جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق دونيور عبدو مانوبوف في الدقيقة 98، ليقود فريقه الأوزبكي لدور المجموعات.

وأكمل فريق الوكرة المباراة منقوص العدد منذ الدقيقة 80 بعد حصول لاعبهم خالد يوسف شراب على البطاقة الجمراء.

ولعب حمدي فتحي في المباراة كاملة مع فريقه الوكرة الذي انتقل إليه قادمًا من النادي الأهلي.

يتواجد حمدي فتحي في صفوف الوكرة القطري أساسيًا في تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نافباخور الأوزبكي بعد قليل في الدور المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتأهل الشارقة الإماراتي إلى دور المجموعات بعد فوزه على تراكتور الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويلتقي الوكرة نظيره فريق نافباخور نامانجان من أوزبكستان، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورتس المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشارك حمدي فتحي أساسيًا منذ انتقاله هذا الصيف للنادي القطري من صفوف الأهلي لمدة 4 سنوات.