الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة لإزالة التعديات بالبناء المخالف على مساحة 40 مترا بالإسماعيلية

حملة إزالة
حملة إزالة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق جمعية العاشر من رمضان الزراعية بقطعة ٨٨، ٨٩ مجموعه ١.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد على الأراضي الزراعية الأولى على مساحة ٦٠٠٠ متر مربع، والأخرى على مساحة ٤٠ فدانا.

وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مأهولة بالسكان، وتمت الإزالة تمامًا بمعدات مجلس المدينة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بحي ثالث

وفي سياق متصل، قام قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، بمناطق متفرقة بالحي.

وأسفرت الحملة عن رفع ومصادرة عدد ١٨٠ كرسي، وعدد ١٥ شيشة، ٥ أنابيب، و٦ إستاندات، و٢ ثلاجة، و١٨ ترابيزة، بجانب تشميع عدد ٩ محال تجارية تدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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