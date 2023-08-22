تفاصيل إضافة 3 ملايين فدان للمساحة المزروعة بمصر

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الدولة، نشهد نهضة زراعية غير مسبوقة، حيث وجه بالتوسع الأفقي في الأراضي المنزرعة، لتتناسب مع النمو السكاني الذي تجاوز 100 مليون نسمة.

وأضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أننا اقتربنا من استصلاح 3 ملايين فدان، أي تقريبًا بنسبة 50% من الأراضي الزراعية القديمة، وثلث المساحة الكلية المزروعة بمصر.

ولفت إلى أننا أصبحنا نجني ثمار مشروع توشكى، وشرق العوينات، والدلتا الجديدة، وتم الانتهاء من الترعة الرئيسية وفروعها الممتدة في شمال سيناء، والتي ستروي نحو 450 ألف فدان،.

وأوضح أن هناك اهتمام بالمحاصيل التي يمكن تستخدم في إنتاج الزيوت، وهناك تقاوي معتمدة لزراعة عباد الشمس تغطي 120 ألف فدان، بجانب تقاوي لفول الصويا تغطي زراعة 150 ألف فدان، منوهًا أن هناك اهتمام كبير من وزير الزراعة للاعتماد على برنامج التقاوي المعتمدة، وأن الوزارة لديها تقاوي معتمدة لمحصول القمح يغطي زراعة 4 ملايين فدان الموسم المقبل.

وأشار الشناوي إلى أنه سيتم إنشاء بطاقة ذكية سيتم من خلالها صرف الأسمدة الزراعية، بالإضافة إلى إعلان عن خريطة جديدة للتحول الرقمي في مراقبة وتوزيع الأسمدة الآزوتية.