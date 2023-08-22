فودة: دعوة 18 عمدة مدينة سياحية عالمية لحضور احتفالية كبرى بجنوب سيناء

تستعد محافظة جنوب سيناء لتنظيم احتفالية سياحية كبرى سيتم تحديد موعد لانطلاقها في وقت لاحق.

وقال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إنه من المقرر دعوة 18 عمدة مدينة سياحية عالمية من المدن التي تم توقيع اتفاقيات تآخي معها.

وأوضح فودة، أن هذه الاحتفالية تهدف لتنشيط السياحة كما وجه بتخصيص صندوق لدعم السياحة هدفه إقامة فعاليات فنية وثقافية عالمية كبرى على أرض مدينة شرم الشيخ.



وأشار إلى أن الاستعدادات جارية بمدينة شرم الشيخ لإقامة مهرجان للهجن كما تستعد المحافظة لافتتاح قرية التراث البدوي في مطلع الشهر القادم.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لجلسة اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء بحضور مسئولي المحافظة النواب وممثلي الجهات المعنية.

