الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. النصر السعودى يتعاقد مع أوتافيو قادمًا من بورتو

أوتافيو
أوتافيو

أعلن نادي النصر السعودي، الثلاثاء، عن تعاقده مع أوتافيو قادمًا من بورتو البرتغالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

ورحب النصر عبر حسابهم الرسمي على موقع تويتر بلاعبهم الجديد، حيث علق قائلًا: "أنا واحد منكم الآن، أراكم قريبًا".

وقدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة بمبلغ 60 مليونا وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع فريقه السابق بورتو، ليصبح أغلى صفقة انتقال في تاريخ نادي النصر، ويحصل اللاعب على راتب 40 مليون يورو تقريبًا، خلال مدة التعاقد.

وانضم أوتافيو لكتيبة التعاقدات الأجنبية في النصر في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، الفرنسي سيكو فوفانا قادمًا من لانس الفرنسي، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من إنتر الإيطالي، إضافة لتواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

ويغادر أوتافيو بورتو بعد 9 مواسم أمضاها مع النادي، من بينها موسمان لعب فيهما مع فيتوريا جيماريش على سبيل الإعارة، حيث سينضم لتعزيز صفوف الفريق الذي يضم المدرب لويس كاسترو والنجم المخضرم كريستيانو رونالدو.

النصر بورتو أوتافيو نادي النصر النصر السعودي

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