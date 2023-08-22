رئيس جنوب إفريقيا: دول منتدى بريكس تشل ربع الاقتصاد وخمس التجارة العالمية

عبر سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، عن سعادته للمشاركة في منتدى الأعمال "بريكس"، وأؤكد أن الجميع لديهم إمكانية للاستثمار في دول بريكس، مؤكدًا أنها مجموعة موجودة من أجل تعزيز التعاون بين الحكومات ومن أجل توسيعه.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح قمة "البريكس"، أن المنظمات المختلفة ببريكس تسمح لإنتاج الأعمال والنشاطات السياسية والاجتماعية والرياضية، مؤكدًا أن مجلس الأعمال منصة مهمة لتطوير أعمالنا وللنمو الاقتصادي.

التغيرات في بريكس تؤثر على الاقتصاد العالمي

وأكد أن التغيرات التي تجري في اقتصاديات بريكس في السنوات العشر أثرت على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن دول المنتدى تشكل معًا ربع الاقتصاد العالمي وخمس التجارة العالمية وفيها أكثر من 40% من سكان العالم.