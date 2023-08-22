الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم بورسعيد" تناقش جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

اجتماع تعليم بورسعيد
اجتماع تعليم بورسعيد

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، اجتماعا موسعا اليوم بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمقر المديرية لمناقشة مدى جاهزية مدارس بورسعيد لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

ووجهت وكيل أول الوزارة خلال الاجتماع، بضرورة الاطلاع ومراجعة الكتب الدورية الوزارية الخاصة بأعمال الصيانة المدرسية، وإعلان دليل النظافة والصيانة على صفحات التواصل الاجتماعي للإدارات التعليمية والمدارس، مشددة على ضرورة تنظيم دورات تدريبية لمسئولى الصيانة بالمدارس للارتقاء بمستواهم المهني والمهاري بناء على التعليمات الوزارية.

ومن جانبه وجه مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد، الشكر لوكيل أول الوزارة على مجهوداتها البارزة خلال العام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، مؤكدا أن العمل بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتعليم بورسعيد قائم على التعاون المشترك لتحقيق الجاهزية المرجوة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

اجتماع تعليم بورسعيد

اجتماع تعليم بورسعيد
اجتماع تعليم بورسعيد
اجتماع تعليم بورسعيد
اجتماع تعليم بورسعيد
اجتماع تعليم بورسعيد
اجتماع تعليم بورسعيد
اجتماع تعليم بورسعيد
اجتماع تعليم بورسعيد
اجتماع تعليم بورسعيد
اجتماع تعليم بورسعيد
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