"سجدت لله شكرًا".. منى عبدالغنى تحكى تفاصيل نجاة ابنها من الموت

عبرت الإعلامية منى عبدالغني بكلمات يغمرها العطف والحب وغريزة تعلق الأم بأولادها، عن حزنها الشديد من حادث الغرق الذي أصاب نجلها، والذي لولا كرم الله سبحانه وتعالى ومساعدته له في هذا اليوم لكان مصيره مثل الكثيرين وآخرهم نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي.

نجاة ابن منى عبدالغني من الموت

وأكدت، خلال تقديمها برنامج “الستات مابيعرفوش يكذبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنها ذهبت مسرعة إلى غرفتها لتشكر الله سبحانه وتعالى على حماية نجلها من الموت، معبرة:" ماكنتش مصدقة إن ابني بيكلمني بنفسه".

وتابعت: "كان هناك تحذير في الشواطئ في اليوم ده من النزول لمستوى بعيد عن الشط، وهو فعلًا لم يذهب بعيدًا لكن المياه سحبته في العمق".

الرضا عند الابتلاء

وتوجهت في نهاية الحديث بتقديم النصيحة لجميع أولياء الأمور بتحلي الصبر عند سماع خبر مؤسف مع مداومة اللسان على الشكر وقول الحمدلله.