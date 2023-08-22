الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طلق ناري في الصدر.. ننشر صور الشاب المقتول على يد والده بالوراق

المجني عليه
المجني عليه

شهدت منطقة الوراق مذبحة أسرية حيث أقدم عاطل على إطلاق الأعيرة النارية على أسرته مما أسفر عن مقتل الابن الأكبر وإصابة أفراد الأسرة المكونة من 4 أبناء والزوجة، بسبب مشاكل أسرية بينهم.

حصلت " الدستور" على صور المجني عليه ويدعى" محمد أحمد" والذي قتل على يد والده بطلق ناري في منطقة الوراق.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بسماع دوي إطلاق نار في إحدى المنازل، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن عامل يدعى"أحمد" قام بإطلاق النيران على زوجته وأبنائه الخمسة، ما أسفر عن مقتل الابن الأكبر وإصابة باقي أفراد الأسرة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، والاستماع إلى أقوال شهود عيان لكشف ملابسات وقوع الحادث، كما تم التحفظ على الكاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعة والسلاح المستخدم في الواقعة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

369798906_1036843657676702_7480494965901849362_n
369798906_1036843657676702_7480494965901849362_n
مذبحة آسرية منطقة الوراق اسرته الأعيرة النارية الابن الأكبر

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

المهندسين: اجتماع عاجل لحل أزمة النقابة الفرعية بكفر الشيخ

3 أسباب تمنع صلاح من الانتقال للدورى السعودى

حريق محدود داخل المصل واللقاح فى الجيزة

الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة أصاب "حلاق" شقيقها بالتجمع الأول

5 سبتمبر.. الحكم على المتهمين بالنصب على صبري عبد المنعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل