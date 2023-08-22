طلق ناري في الصدر.. ننشر صور الشاب المقتول على يد والده بالوراق

شهدت منطقة الوراق مذبحة أسرية حيث أقدم عاطل على إطلاق الأعيرة النارية على أسرته مما أسفر عن مقتل الابن الأكبر وإصابة أفراد الأسرة المكونة من 4 أبناء والزوجة، بسبب مشاكل أسرية بينهم.

حصلت " الدستور" على صور المجني عليه ويدعى" محمد أحمد" والذي قتل على يد والده بطلق ناري في منطقة الوراق.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بسماع دوي إطلاق نار في إحدى المنازل، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن عامل يدعى"أحمد" قام بإطلاق النيران على زوجته وأبنائه الخمسة، ما أسفر عن مقتل الابن الأكبر وإصابة باقي أفراد الأسرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، والاستماع إلى أقوال شهود عيان لكشف ملابسات وقوع الحادث، كما تم التحفظ على الكاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعة والسلاح المستخدم في الواقعة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.