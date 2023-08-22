السفارة الأمريكية بالقاهرة تعقد مؤتمر ريلو كايرو إجنايت

بحضور 400 معلم

عقد المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، أمس، مؤتمر (ريلو كايرو إجنايت) الذي حضره 400 معلم مصري للغة الإنجليزية.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية في القاهرة وتلقت الدستور نسخة منه فقد ركز المؤتمر على تعزيز مجتمع تدريس اللغة الإنجليزية في مصر وتبادل أفضل الممارسات بين مجتمعات المعلمين.

وقد تم دعم تنظيم المؤتمر من قبل المتطوعين من خريجي برامج المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالقاهرة.

وكان الهدف الأساسي للمؤتمر هو بناء القدرات بين المعلمين المصريين لتنظيم وإدارة وتقديم فعاليات خاصة بتطوير التدريس المهني وفي حفل الافتتاح، تحدثت نائبة رئيس البعثة بالإنابة بالسفارة الأمريكية شهرزاد سيود عن أهمية تمكين المعلمين، وشكرت المنظمين المتطوعين على التزامهم بتحسين المجتمع التعليمي في مصر وقالت سيود: "إن التدريس مهنة بالغة الأهمية، فالمعلمون لا يقومون بتدريس مادة معينة فحسب، بل يقومون بإعداد طلابهم لمواجهة التحديات من خلال التفكير التحليلي والإبداعي وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواجهة المجهول وقد قدمت الحكومة الأمريكية أكثر من ١.٧ مليار دولار من الدعم للتعليم في مصر منذ عام ١٩٧٨، ومؤتمر (ريلو كايرو إجنايت) هو أحدث مبادرة في هذا الجهد.

يدعم مكتب اللغة الإنجليزية الإقليمي التابع للسفارة الأمريكية تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية في مصر من خلال مشاركة فرص التطوير المهني السنوية عالية الجودة لآلاف من مدرسي اللغة الإنجليزية في جميع أنحاء مصر، ما يفيد مئات الآلاف من الطلاب الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية في كل محافظة من محافظات مصر.