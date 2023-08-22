الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استمرار محاولات التخلص من العاصفة الاستوائية هيلارى فى كاليفورنيا

العاصفة الاستوائية
العاصفة الاستوائية

بدأت عمليات التنظيف على قدم وساق في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا، من أجل التخلص من آثار العاصفة الاستوائية هيلاري، التي جلبت أمطارًا غير مسبوقة إلى المنطقة.

عملت أطقم العمل بلا كلل على مدار الـ24 ساعة الماضية لإزالة الطين والحطام وإنقاذ السكان الذين تقطعت بهم السبل ومحاولة استعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة منذ ما يقرب من قرن. 

وقال رونالد منديولا، أحد سكان كاثيدرال سيتي، وهي مدينة صحراوية في مقاطعة ريفرسايد بكاليفورنيا: "في غضون ثلاث دقائق امتلأ ظهري بالكامل وطابقي السفلي بالكامل بالمياه حتى مستوى الخصر".

تقطعت السبل بأسرة منديولا المكونة من خمسة أفراد على سطح منزلهم، حيث اندفع الحطام والمياه عبر مدينة الكاتدرائية حتى أنقذهم السامري الصالح.  

كانت هيلاري قد اشتدت قوتها وتحولت إلى إعصار من الفئة الرابعة في المحيط الهادئ قبل أن تصطدم بالشاطئ في المكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع أثناء توجهها شمالًا.. ضربت كاليفورنيا لاحقًا كعاصفة استوائية.

وفي أعقاب ذلك، دُفنت أحياء بأكملها تحت الطين والحطام، ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.  

وتعمل فرق الإنقاذ بجد لتحرير السكان المحاصرين من منازلهم، وتستخدم في بعض الأحيان الجرافات لنقل الناس إلى بر الأمان.. وأدت العاصفة أيضًا إلى ظروف قيادة خطيرة على الطرق التي غمرتها المياه، مع الإبلاغ عن عدة حوادث.

آثار العاصفة هيلارى فى كاليفورنيا

وجد رجال الإطفاء في مقاطعة سان برناردينو أنفسهم في وضع خطير عند التحقيق في صوت هادر، فقط ليواجهوا تدفقًا هائلاً من الحطام، مما ترك الطاقم محاصرًا مؤقتًا في محطتهم.

وامتد الدمار الذي سببته هيلاري إلى أوك جلين، حيث تأثرت المباني بشدة.. وقال كايل ماكولو، أحد السكان، إن المبنى الذي كان والده يملكه وكان يحلم بتحويله إلى مطعم قد دمر بسبب المياه.

وقال ماكولو: "لا أعتقد أننا سنكون قادرين على إصلاح الأمر".

وعلى الرغم من التحديات، فإن السكان مثل سوزان دوسيت، التي عاشت في أوك جلين لمدة تسع سنوات، عازمون على إعادة البناء.

وقال دوسيت: "سنقوم بتنظيفه.. لقد فعلنا ذلك من قبل، وسوف نفعل ذلك مرة أخرى".

وعلى الرغم من تراجع هطول الأمطار في معظم المناطق، إلا أن المسئولين يحذرون من خطر الانهيارات الطينية وتدفقات الحطام بسبب التشبع الشديد للأرض.

وتتحرك العاصفة الآن نحو الشمال الغربي، وتستعد المجتمعات في طريقها لمزيد من الأمطار واحتمال حدوث فيضانات.. هناك بصيص من الأمل في أن مسار العاصفة قد يخفف من الحرائق المشتعلة في ولاية واشنطن.

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