الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شرمندة الدسوقى: تواصل فعاليات مهرجان العلمين الترفيهى وسط حضور جماهيرى كبير

جريدة الدستور

قالت شرمندة الدسوقي، مراسلة دي إم سي، إن هناك استمرارًا لفعاليات مهرجان العالم علمين، الذي شهد العديد من الفعاليات التي تجمع الفن والثقافة والرياضة والترفيه.

العالم علمين 

وأكدت "الدسوقي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أنه ستتم إقامة فعاليات العالم علمين على الكورنيش، ولهذا الأجواء الطبيعية في العلمين أبهرت جميع الزوار.

وتابعت: "سيتم تقديم الكثير من العروض الثقافية والتراثية من أكثر من محافظة للتعبير عن التراث الشعبي المصري الأصيل، كما سيتم غدًا تقديم أمسية غنائية رائعة يقدمها مسرح الشارع لأغاني عبد الحليم حافظ والفنانة شادية".

 مهرجان القاهرة للدراما 

واستطردت: "سيتم استقبال مهرجان القاهرة للدراما في نهاية فعاليات مهرجان العالم علمين يوم الخميس المقبل، حيث سيتم الاحتفال بمرور 60 عامًا على انطلاق أول عمل درامي مصري".

وأشارت إلى أن مدينة العلمين الآن تستعد لحفل شعبي في مساء اليوم للفنان محمود الليثي، محمد عدوية، الفنان مسلم، كما سيتم استقبال نجم الراب الأمريكي الفنان راس يوم الجمعة المقبلة.

شرمندة الدسوقي مراسلة دي إم سي العالم علمين دي ام سي الفنان الأمريكي راس

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