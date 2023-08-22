الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تُطلق دورة تدريبية جديدة للمقبلين على الزواج

الكنيسة
الكنيسة

أعلن معهد القديس يوسف للعائلة والحياة، التابع للكنيسة الكاثوليكية، عن بدء دورة اعداد المقبلين على الزواج رقم (65) لسنة 2023.

تشمل الدورة مواضيع طبية وصحية و أيضًا الجانب القانوني، والاجتماعي والإنساني التي تساعدنا في بناء عائلتنا على أساس صلب.

تبدأ الدورة يوم 29 سبتمبر لكل من ينوي الخطوبة و الزواج وتنتهي في 12 يناير 2024. لا يسمح بالاشتراك بالدورة بعد اعادة الحلقة الأولي وبدء الحلقة الثانية.

يعقد إمتحان فى بداية الدورة لبيان مستوى الدارسين قبيل بداية الدورة. تمنح الشهادة فقط لمن أتم الدورة كاملة و أتم الإختبار التقيمى النهائى الذى توضع درجاته فى شهادة إتمام الدورة.

عيد انتقال السيدة العذراء

هذا وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك بكنيستها، بجاهين.

شارك في الصلاة الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الاحتفال بعنوان "ما الذي يفرح قلب العذراء مريم".

كما ترأس نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس، بالزرابي.

شارك في الصلاة الأب أندراوس عوض، راعي الكنيسة، حيث تحدث صاحب النيافة في كلمة العظة حول "لقاء الرب يسوع مع لاوي العشار".

وأشار الأنبا مرقس إلى أهمية فتح الكنيسة أبوابها للخطأة، والمحتاجين إلى الخلاص، والشفاء من الرب يسوع، الذي جاء من أجل التعابى، والمرضى.

وحذر راعي الإيبارشية المصلين من الوقوع فى فخ الإدانة، مشجعًا أبناء الكنيسة على قبول جميع البشر، وإعلان رحمة الله، ومحبته للجميع، كما أكد الأب المطران أن لكل خاطئ مكان فى قلب الله، لأنه مهما كانت خطيئة الإنسان، فإن رحمة الرب أعمق، وأعظم.

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