مستشار رئيس الجمهورية وسكرتير البحر الأحمر يتفقدان ميناء الصيد ومحطة التحلية بقرية أبو رماد

تفقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، ميناء الصيد ومحطة تحلية مياه البحر بقرية أبو رماد بمدينة حلايب جنوب المحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطة، والموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات بالميناء.

كما ناقش مستشار الرئيس مع مسئولي شركة المقاولون العرب، أسباب التأخير في تنفيذ الأعمال الإنشائية بميناء الصيد، مؤكدا ضرورة التنسيق المستمر مع هيئة موانئ البحر الأحمر لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتشغيل الميناء في القريب العاجل.

من جانبه أكد سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن ميناء الصيد بقرية أبو رماد يعد من أهم المشروعات التنموية بمدن جنوب البحر الأحمر، حيث إنه يقام على مساحة 70 ألف متر مربع ويتضمن أرصفة بحرية لوحدات الصيد بطول 120 م ويستوعب 600 فلوكة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل لأهالي الجنوب في مجال الصيد والصناعات المصاحبة مع الاستفادة من الثروة السمكية بالبحر الأحمر ، مضيفاً أنه من المقرر عقب افتتاحه أن ينتج 75 طنا من الأسماك شهريا.

وأوضح بندراي، أن محطة التحلية تعمل بقدرة إنتاجية تبلغ 4500 متر مكعب يوميا، بتكلفة إجمالية بلغت 212 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه المحطة تخدم قرى أبو رماد وادلديب والمناطق القريبة منهم.

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